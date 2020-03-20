Стокгольм, , 15:26 — REGNUM После того, как 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила об угрозе глобальной пандемии коронавируса COVID-19, мировые фондовые рынки начали рушиться. По мнению шведских экспертов, замедление темпов мировой экономики не может не отразиться на рынке жилья. Однако что именно произойдет и назвать временную динамику негативных последствий пока никто не решается. Об этом 20 марта сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

Управление финансового и страхового надзора Швеции уже рекомендовало банкам страны позволить владельцам купленного жилья сократить или совсем приостановить выплаты по ипотеке в течение некоторого времени, если те испытывают сложности от потери своих доходов в результате эпидемии коронавируса.

«Новые домовладельцы, взявшие ипотеку на большую сумму, беспокоятся, что они станут безработными или цены на жилье значительно снизятся. Для других это выглядит иначе. В среднем размер залоговой суммы составляет 60% стоимости жилья, и цены на него могут упасть значительно, прежде чем стоимость жилья упадет ниже заявленного долга», — предостерег главный экономист государственной ипотечной компании SBAB Роберт Бойе.

Таким образом, по оценкам Бойе, новые владельцы жилья, недавно взявшие ипотеку, будут расплачиваться по ней, исходя из высоких цен на жилье в момент оформления договора с банками, в то время, как реальная стоимость их жилья будет снижаться. Это скажется как на финансовом положении отдельных домохозяйств, учитывая ситуацию с сокращающимися доходами и ранее взятыми на себя финансовыми обязательствами, так и более крупных участников рынка, например, банков, которые тоже понимают, что инструменты финансового давления на заемщиков окажутся неэффективными, так как последние не могут выплатить ипотеку не по своей вине.