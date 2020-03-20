Стокгольм, , 15:20 — REGNUM Глобальная пандемия коронавируса COVID-19 привела к разрушительным последствиям для многих отраслей экономики Швеции, в том числе туристического бизнеса. В настоящее время компании теряют более €26 миллионов в день. Около €10 миллионов из них приходится на Стокгольм. Об этом 20 марта сообщила шведская газета SVT Nyheter.

В марте прошлого года иностранные туристы принесли шведской экономике €800 миллионов. Теперь же, согласно статистике, полученной Стокгольмской торговой палатой, эта цифра сократилась практически на 100%.

«Март, как правило, месяц с довольно низким уровнем туризма в Швеции, поэтому в ближайшие месяцы доходы немного возрастут… Будет еще много настораживающих данных. Самый сильный удар примет на себя туриндустрия, особенно это касается гостиниц, ресторанов, а также транспортных компаний», — заявил Стефан Вестерберг, главный экономист Стокгольмской торговой палаты.

Вестерберг также отметил, что, как ни печально, в скором времени обанкротятся многие компании в отрасли. По его оценкам, нанесенный ущерб придется восстанавливать на протяжении нескольких лет, прежде чем туриндустрия оправится от потерь и восстановит прежний уровень прибыльности.