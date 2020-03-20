Минск, , 15:13 — REGNUM После решения России о закрытии границы с Белоруссией российские ретейлеры обратились к Минску с просьбой о поставках белорусской продукции, чтобы избежать дефицита. С таким утверждением сегодня, 20 марта, во время посещения научно-производственного частного предприятия «Адани» выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Россияне когда закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит», — заявил белорусский лидер, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

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Лукашенко добавил, что Минск формирует и отправляет партии, однако «цена уже совсем другая». При этом глава государства, обращаясь к гражданам республики, в очередной раз призвал их «не паниковать и не ломиться в магазины».

«У нас достаточно продуктов», — заверил Лукашенко.

Белорусский лидер считает, что среди белорусов нет такой «психопатии» по поводу ситуации с коронавирусом, как в западных странах.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта стало известно о принятом правительством России решении закрыть границы из-за угрозы пандемии.

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