Стокгольм, , 15:06 — REGNUM Одна из крупнейших шведских компаний, производитель автомобилей Volvo Cars, прекращает производство на всех заводах страны, начиная со следующей недели. В результате остановки пострадают 25 000 сотрудников. Данные меры приняты из-за неостанавливающейся пандемии коронавируса COVID-19. Об этом 20 марта со ссылкой на генерального директора компании Хокана Самуэльссона сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Мы закрываем производство в Швеции, а в Бельгии мы закроемся чуть позже, через пару дней. Мы сказали нашим сотрудникам, чтобы они по большей степени работали теперь удаленно», — анонсировал Хокан Самуэльссон.

На вопрос журналистов, сколько сотрудников по его подсчетам могут быть затронуты изменениями, Самуэльссон ответил следующее:

«Речь идет о всех наших офисных служащих и непосредственно рабочих на заводах на всей территории Швеции. В общей сложности в компании сейчас работает около 25 000 человек».

»Каждый, кто работает на производстве, занят на 100%. Производство соответственно прекращается. У каждого, кто работает не напрямую, то есть в офисах, на первом этапе будет сокращено рабочее время на 40%», — уклончиво сообщил генеральный директор Самуэльссон, отвечая на вопрос, все ли 25 000 человек будут полностью уволены.