Киев, , 14:54 — REGNUM По консервативному сценарию, без работы в результате ныншенго экономического кризиса на Украине могут остаться от 170 до 500 тыс. человек, заявил бывший министр экономики страны Тимофей Милованов (работал в правительстве Алексея Гончарука).

Милованов озвучил свой прогноз на базе анализа официальных показателей Китая.

По его словам, наиболее уязвимыми к потере работы во время кризиса являются неформально занятые работники, отметив, что на Украине — около 20% от общего числа работников или 3,4 млн чел.

«Из них 22−23% работают в сферах торговли, мелкого ремонта, питания, гостиниц и транспорта. То есть примерно 700 тыс. человек… Предположение, что от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях потеряют работу, может быть принято как обоснованное и консервативное», — считает бывший министр.

«Если же увольнения произойдут еще в других отраслях, то цифра будет еще больше. Таким образом, консервативная оценка роста безработицы составляет от 170 тыс. до 500 тыс. человек», — заключил Милованов.

ИА REGNUM напоминает, что из-за жестких карантинных мер на Украине практически заморожен малый и средний бизнес, в компаниях уже отправляют сотрудников в неоплаченные отпуска или вовсе сокращают. Власти страны обещают ввести защитные меры.