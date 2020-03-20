Эр-Рияд, , 14:03 — REGNUM Скидки на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат. Эти страны заявили, что не смогут пойти на уступки. Об этом 20 марта сообщает RusNext.

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Отмечается, что в последние дни ставки на супертанкеры выросли на 700% (до $200−300 тысяч в день), что привело к увеличению общих расходов. Трейдеры полагают, что изменения в условиях перевозок могут привести к отмене апрельских поставок покупателями по всему миру.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о её продлении. Сделка должна перестать работать с 1 апреля, и после этого объёмы добычи нефти останутся на усмотрение самих компаний. Позднее государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила, что повысит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, доведя, таким образом, общий объём добываемой нефти до 13 млн баррелей в сутки.