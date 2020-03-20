Киев, , 14:10 — REGNUM Несмотря на щедрую поддержку Нацбанка Украины в виде продажи валюты из золотовалютных резервов, доллар с начала марта подорожал практически на 4 грн (+12%) и достиг на межбанковском рынке уровня 27,8 грн, заявил 20 марта украинский экономист Виктор Скаршевский.

Эксперт отмечает, что всего с начала марта Нацбанк, для поддержки обменного курса, уже продал из резервов $2,1 млрд. Он обращает внимание, что по сути в настоящий момент курс доллара вернулся на уровень, с которого началась «искусственная, спекулятивная» ревальвация в 2019 году, причем в довольно короткие сроки — буквально за три недели.

«Ревальвационная «пружина», сжимавшаяся на протяжении всего 2019 года, разжалась», — объяснил он.

Скаршевский подчеркивает, что подогревают девальвацию гривны также придерживание валютной выручки экспортерами, повышенный спрос со стороны импортеров, ажиотаж на наличном рынке и, естественно, валютные спекуляции.

«С учетом того, что в 2020 году существенно сократятся поступления от гастарбайтеров (в 2019 году поступления от них составили $12 млрд); уменьшится экспортная выручка от сырьевых товаров, в связи с ниспадающим сырьевым циклом на фоне мирового кризиса; продолжится вывод из Украины валюты нерезидентами-спекулянтами; приток прямых иностранных инвестиций останется на мизерном уровне… то можно предположить, что в течение ближайших месяцев обменный курс будет находится на уровне 27,5−28,5 грн (что поможет уменьшить дефицит торгового баланса) с дальнейшей девальвацией до конца 2020 года», — прогнозирует эксперт.

Резюмируя, Скаршевский отметил, что до какого уровня упадет гривна, зависит от скорости и глубины протекания мирового финансового, точнее, экономического, кризиса.

ИА REGNUM напоминает, что украинский Нацбанк на 20 марта установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,8 грн. В обменках крупных городов страны и на «черном рынке» доллар стоит около 28,5 грн.