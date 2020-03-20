Вашингтон, , 13:35 — REGNUM Американская экономика впала в рецессию в условиях мировой пандемии коронавируса COVID-19. Об этом говорится в отчёте банка, передаёт телеканал CNBC.

Аналитики, составившие отчёт под руководством ведущего экономиста банка Мишель Мейер, официально заявили о спаде в экономике. Это произошло, как и в остальном мире, и это большое падение, говорится в документе.

Банк прогнозирует неизбежный рост безработицы и снижение доходов населения. Ожидается, что сокращение экономики составит 12% по итогам II квартала и 0,8% ВВП по итогам года.

Вместе с тем аналитики предрекли «очень медленный возврат к росту» после падения в апреле.

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