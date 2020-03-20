Сеул, , 13:26 — REGNUM Международный инвестиционный банк J.P. Morgan вновь понизил свой прогноз темпов экономического роста Южной Кореи в 2020 году. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей банка.

По их словам, в текущем году темпы роста экономики страны составят 0,8%.

Известно, что на пересмотр прогноза повлияла ситуация с коронавирусом нового типа и опасения мирового сообщества относительно спада мировой экономики.

Специалисты отмечают, что в 2020 году экспорт товаров и услуг из Южной Кореи будет сокращаться более быстрыми темпами, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года. По предварительным данным, в первом квартале года темпы роста ВВП Южной Кореи составят минус 1,3% (-1,3%).

Напомним, что в начале февраля банк J.P. Morgan понизил прогноз темпов экономического роста Южной Кореи с 2,3% до 2,2%, а 5 марта — до 1,9%.

Кроме того, банк понизил прогноз темпов роста мировой экономики с 2,5% до минус 1,1% (-1,1%).

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