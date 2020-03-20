Подгорица, , 13:18 — REGNUM Стоимость минимальной потребительской корзины в феврале 2020 года в Черногории составила 646,1 евро, что на 0,1 процента меньше, чем в январе. Об этом сообщает Монстат.

«Из общей стоимости минимальной потребительской корзины расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 272,5 евро, что на 0,4 процента больше показателей января», — говорится в сообщении.

По словам статистиков, расходы на непродовольственные товары и услуги составили 373,6 евро, что на 0,5 процента ниже.

Минимальная потребительская корзина рассчитывается на семью из четырех человек — двое взрослых и двумя детьми.