Киев, , 12:52 — REGNUM Из-за карантинных мероприятий потребление электроэнергии в энергосистеме Украины снизилось более чем на 5%, сообщила 20 марта пресс-служба госкомпании «Укрэнерго».

Сообщается, что в связи с данным обстоятельством компания планирует, в частности, прекратить импорт электроэнергии из Белоруссии, России и Молдавии.

Компания отмечает, что потребление электроэнергиив рабочий день 11 марта (до внедрения карантина) составило 412 млн кВт-час. с максимальным потреблением мощности 19,2 тыс. МВт (при средней температуре +8,1°С), а накануне, 19 марта, потребление электроэнергии прогнозируется на уровне 390 млн кВт-час. при максимальном объеме потребления мощности 18,6 тыс. МВт (при средней температуре +7,9°С).

ИА REGNUM напоминает, что ранее правительство Украины приняло решение о введении специальной пошлины для российских электроэнергии и угля в 65%.

Согласно официальным данным, Украина в январе-феврале 2020 года импортировала электроэнергию на 57,25 млн долларов, а экспортировала на 84,38 млн долларов.

С 12 марта на Украине действует общенациональный карантин.