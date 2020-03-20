Сеул, , 12:02 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics приостановит производство телевизоров на заводе в Словакии, чтобы избежать распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания закроет завод с 23 по 29 марта.

Отмечается, что Samsung приостановит работу завода в связи с распространением вируса по Европе, а не в связи с заражением сотрудников.

Известно, что помимо завода по производству телевизоров в Словакии, южнокорейская компания Samsung Electronics владеет заводом по производству телевизоров в Венгрии и заводом по производству бытовой техники в Польше.

Ранее, 16 марта, в связи с распространением коронавируса правительство Словакии издало приказ о закрытии на четырнадцать дней всех торговых точек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, KIA Motors также приостановит работу своего завода в Словакии с 23 марта по 3 апреля.

Читайте также: Hyundai и KIA приостановили работу заводов в США и Европе