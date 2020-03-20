Москва, , 11:51 — REGNUM Любые санкции Россия переживёт. А вот американская сланцевая индустрия на грани краха, считается, что при нынешних ценах на нефть она не протянет больше пяти месяцев, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя возможное введение санкций США из-за падения цен на нефть.

«Лишь несколько сланцевых компаний имеют уровень безубыточности ниже сегодняшних цен на нефть. Morgan Stanley полагает, что только для покрытия капитальных затрат сланцевым компаниям необходим средний уровень цен на нефть WTI около $51.

При сохранении цен ниже $40 в 2021 году потери в добыче могут вырасти до 2−2,5 млн баррелей, при этом текущая добыча — 13 млн баррелей. Российские нефтяники и бюджет без проблем смогут пересидеть дешевую нефть. Однако рядовых россиян слабый рубль, конечно, не радует.

Банк России был обязан поддержать не только российскую национальную валюту, но и рынок акций. Саудитам американцы могут просто приказать, Москве — нет.

Любые санкции Россия переживет, хотя в отношении ОФЗ они будут болезненны. Если же американцы хотят нормальных отношений с Москвой, пускай для начала отменят санкции в отношении «Северного потока — 2».

В качестве меры давления, вероятно, американские рейтинговые агентства снизят суверенный рейтинг России, поводом будет снижение цен на нефть. То, что у России прекрасное соотношение суверенного долга к ВВП и международных резервов к совокупным внешним обязательствам государственного и корпоративного сектора, им фиолетово.

Аналитики Moody’s, Fitch и S&P давно в отношении России взяли совесть в долю. Их мнение относительно вероятности дефолта российского правительства и частного сектора политически ангажировано», — высказал своё мнение экперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что США рассматривают возможность введения санкций против России и оказания дипломатического давления на Саудовскую Аравию для стабилизации цен на нефть.

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