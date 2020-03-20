Киев, , 11:51 — REGNUM Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономике Олег Устенко обнародовал тезисы о том, как экономика страны будет функционировать «в состоянии войны».

«На войне как на войне. Экономическая политика страны вынуждено переходит к экономике военного типа. Все ресурсы бросаются на борьбу за здоровье населения. Здоровье и выживание — задача номер один. Все остальное подтягивается под решение этой задачи», — отмечает Устенко.

Советник Зеленского отмечает, что вся расходная часть государственного бюджета Украины «может и должна быть пересмотрена» — для того, чтобы максимально сосредоточить весь существующий финансовый ресурс на программах выживания.»Уменьшение части затрат госбюджета не относящихся к сохранению жизней — неизбежно. Ремонты, история, культура могут подождать», — заявил Устенко.

Также он отметил, что тендерные закупки жизненно важных товаров должны быть абсолютно упрощены, медики нуждаются в дополнительной мотивации, необходимы меры поддержки для бизнеса, который на карантине находится в «подавленно-депрессивном» состоянии и строгая защита внутреннего рынка.

Впрочем, никаких конкретных цифр и сроков советник Зеленского в своем заявлении не уточняет.

ИА REGNUM отмечает, что большинство перечисленных мер должны быть одобрены Верховной радой, что в нынешних условиях тотального карантина сделать достаточно проблематично.

Ранее власти страны заявляли, что экономика Украины в настоящий момент лучше подготовлена к кризису, чем когда-либо ранее в новейшей истории страны.