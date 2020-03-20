На предстоящем заседании Совета директоров Банка России его руководство будет ориентироваться на указания Международного валютного фонда. Это 20 марта предположил экономист Михаил Хазин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM возможные итоги этого заседания.

«Набиуллина сама не уйдёт никогда. И никакой отставки не будет. Если, конечно, не будет прямого приказа, но его пока не видно, — сказал Хазин. — Что касается того, какое будет принято решение, то тут я могу только процитировать типовую фразу из детективов: «Невозможно предсказать логику непрофессионала». Я не могу сказать, чем будут руководствоваться люди, которые работают в ЦБ, но очевидно, что ни интересы российской экономики, ни интересы российских граждан учитываться не будут. Учитываться будут следующие обстоятельства — указания МВФ и угроза потери места из-за наездов из Кремля. Но эту угрозу я считаю не очень сильной, потому что в Кремле есть разные башни и они дают разнородные указания».

Что касается возможного повышения ключевой ставки, то, как заметил Хазин, в ЦБ РФ «могут решиться на что угодно», так как «их действия никак не связаны с тем, что происходит в реальности».