Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Нефть может подешеветь до $20 за баррель, но возможны и более худшие варианты развития событий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.

Отмечается, что нефть марки WTI подешевеет еще на $3−5, при этом низкие цены могут продержаться несколько недель или месяцев. Некоторые участники нефтяного рынка принялись скупать нефть впрок в надежде на рост цен, однако другие ожидают дальнейшего снижения.

Аналитик китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management полагает, что нефть марки WTI будет стоить меньше себестоимости добычи сланцевой нефти в США. В банках также ожидают снижения котировок.

В Goldman Sachs прогнозируют снижение стоимости Brent до $20 за баррель, в Citigroup — до $17 и ниже. В самом худшем случае нефть может упасть в цене до $5 или даже до отрицательных значений в некоторых регионах в силу нехватки хранилищ и трудностей с логистикой.