Ташкент, , 09:57 — REGNUM Внешние заимствования в объеме до $1 млрд поручил привлечь президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном 20 марта агентством «УзА».

Правительству Узбекистана поручается привлечь средства для поддержки бюджета за счет льготных кредитов международных финансовых организаций.

Средства будут направлены на финансирование бюджета, антикризисного фонда, а также для поддержки предприятий реального сектора, экспортеров и коммерческих банков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане создали антикризисный фонд при министерстве финансов республик в объеме 10 трлн сумов ($1,05 млрд).

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