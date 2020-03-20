Сеул, , 10:13 — REGNUM В 2019 году прямые инвестиции южнокорейских компаний за рубеж достигли максимальной отметки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

Согласно опубликованным данным, инвестиции за рубеж в прошлом году составили $61,85 млрд, что на 21% больше, чем годом ранее. Это самый большой показатель с 1980 года.

Известно, что 32,3% инвестиций пришлись на страны Азии, 25,8% — на страны Северной Америки, 21,9% — на страны Европы, 16,6% — на страны Латинской Америки, 1,6% — страны Океании, 1% — на страны Ближнего Востока и 0,9% — на страны Африки.

По странам 23,9% инвестиций пришлись на США, 13,1% — на Каймановы острова, 9,4% — на Китай, 7,2% — на Вьетнам, 4,9% — на Сингапур.

Отмечается, что инвестиции в США увеличились на 32,4%, до $14,77 млрд, а в Китай — на 20,7%, до $5,8 млрд.