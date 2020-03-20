Нур-Султан, , 09:39 — REGNUM 32 млрд тенге ($70,9 млн) направят на обеспечение продовольственной безопасности и пополнение стабилизационных фондов. Об этом 20 марта заявил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на брифинге.

По его словам, товары и продукты первой необходимости будут поставляться без перебоев. Из республиканского бюджета на эти цели направят 14,8 млрд тенге ($32,8 млн). Остальную сумму выделят регионы.

Тугжанов добавил, что профильные ведомства проведут жесткий мониторинг цен на продукты. Это необходимо для того, что бизнес не спекулировал в период чрезвычайного положения.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выделить 600 млрд тенге ($1,33 млрд) на льготное кредитование малого и среднего бизнеса.

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