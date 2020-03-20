Париж, , 09:27 — REGNUM Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр объявил об усилении системы, созданной правительством для поддержки компаний, сталкивающихся с кризисом коронавируса, особенно в отношении внутрифирменных кредитов и экспорта, передает BFM TV.

«Мы создаем арсенал беспрецедентных масштабов, чтобы обеспечить финансирование для всех наших предприятий и таким образом сохранить активность и занятость», — завил министр после внесения поправок в законопроект о финансах, который парламент рассмотрит в срочном порядке.

Речь идёт о выделении 10 млрд евро, которые «позволят компаниям продолжать получать страховое покрытие по кредитам, в котором они нуждаются, чтобы продолжать деятельность».

Правительство Франции также представит компаниям денежные займы с государственной гарантией в 300 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о своем решении увеличить бюджет на исследования во Франции.

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