Москва, , 09:27 — REGNUM В Госдуме осудили желание США ввести санкции в отношение России из-за падения цен на нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, США рассматривают возможность введения антироссийских санкции для «стабилизации рынка нефти». Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») указал на закономерность негативного сценария.

«В любой непонятной ситуации вашингтонские попугаи хотят ввести санкции против России и начинают дико галдеть, сидя на жердочках в своих золотых клетках», — написал Журавлёв в Facebook.

Вашингтон хочет заставить Эр-Рияд вернуться к предыдущим объемам добычи нефти, которые были до разрыва сделки ОПЕК+, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.