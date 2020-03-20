Москва, , 09:17 — REGNUM Счетная палата РФ в 2020 году проводит мониторинг мер, направленных на сдерживание роста цен на топливо. Это следует из отчета Счетной палаты.

Ведомство в течение 2020 года проводит мониторинг влияния отдельных актов законодательства Российской Федерации, а также мер правительства РФ, направленных на сдерживание роста цен на моторное топливо на внутреннем рынке.

В 2019 году Госдума приняла закон, предполагающий так называемый «налоговый маневр». Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты будут снижены от действующих 30% до нуля от цены нефти в течение шести лет. Снижение будет происходить постепенно, начиная с января 2019 года. При этом увеличится налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Кроме того, чтобы избежать роста цен на бензин вводился обратный акциз на нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Предполагалось, что в результат нефтяной реформы сделает более выгодным экспорт нефти и нефтепродуктов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2020 году цены на нефть обновляют многолетние минимумы из-за замедления спроса на фоне всемирной пандемии коронавируса. При этом негативный эффект усилен непродлением соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, после чего ограничения на добычу в ряде стран, в том числе в Саудовской Аравии и России, перестают действовать с 1 апреля.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ввести санкции в отношении России для стабилизации ситуации на рынке нефти.

2 апреля Счетная палата РФ представит Госдуме отчет о своей работе за 2019 год.

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