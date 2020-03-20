Сеул, , 08:47 — REGNUM По мере увеличения число заболевших коронавирусом нового типа в Европе и США южнокорейские автомобилестроительные компании приостанавливают работу своих заводов в данных странах. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, 18 марта компания Hyundai Motor приостановила работу завода, расположенного в американском штате Алабама из-за заражения коронавирусом одного из сотрудников.

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Также из-за отсутствия двигателей, поставляемых с завода Hyundai в Алабаме был закрыт завод KIA Motors, расположенный в штате Джорджия.

В 2019 году южнокорейская компания Hyundai Motor произвела на заводе в Алабаме 335 тыс. автомобилей, а компания KIA на заводе в Джорджии — 274 тыс. автомобилей.

Помимо заводов в США автомобилестроительные компании Южной Кореи закрыли на две недели (с 23 марта по 3 апреля) свои заводы в Чехии и Словакии.