Сеул, , 08:28 — REGNUM Банк Кореи и Федеральная резервная система США подписали соглашение о валютном свопе на сумму 60 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского ЦБ.

По их словам, соглашение сроком на шесть месяцев может быть продлено по взаимному согласию. Правительство Южной Кореи надеется, что данное соглашение поспособствует стабилизации отечественного валютного рынка. По состоянию на 19 марта, курс валюты составил 1 285,7 вон за $1.

Отметим, что это второе соглашение о валютном свопе с США. Первое было подписано в октябре 2008 года.

Известно, что Южная Корея подписала соглашения о валютном свопе с девятью странами, включая Данию, Австралию, Бразилию и Малайзию.