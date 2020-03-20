Бишкек, , 08:20 — REGNUM Министерство финансов Киргизии исполнило распоряжение правительства и открыло специальный счет, на котором будут накапливаться деньги для противодействия коронавирусной инфекции на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В минфине отмечают, что перечислить деньги на спецсчет может «каждый неравнодушный гражданин, искренне желающий внести свой вклад в решение общей проблемы».

»Осознавая то, что мы можем остановить дальнейшее распространение новой коронавирусной инфекции на нашей территории и выйти из сложной ситуации благодаря мудрости, солидарности, ответственности и совместным слаженным действиям», — подчеркивает руководство министерства.

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