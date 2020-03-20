Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против России и оказания дипломатического давления на Саудовскую Аравию для «стабилизации цен на рынке». Об этом сообщила The Wall Street Journal.

Как пишет газета, Вашингтон намерен вынудить Эр-Рияд вернуться к объемам добычи, предусмотренным сделкой ОПЕК+. При этом каких именно действий от Москвы хочет добиться администрация главы Белого дома, не уточняется.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта 2020 года страны ОПЕК+ не достигли согласия в вопросе сокращения нефтедобычи. Результатом стало мощнейшее за несколько десятилетий падение цен на нефть Brent, а следом произошло и резкое изменение курса рубля.

Сегодня, 20 марта, на торгах в Азии нефть подорожала на 3%, до $29,03. Рост котировок может усилиться до $32, но даже в этом случае тренд останется медвежьим.

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