Нью-Йорк, США, , 08:13 — REGNUM Ситуация на мировом нефтяном рынке может ухудшиться во втором квартале 2020 года, и стоимость нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет 19 марта Bloomberg со ссылкой на прогнозы американских агентств и банков.

В соответствии с самым мрачным прогнозом, сделанным в Citigroup, цена за баррель нефти марки Brent может опуститься до $5. Такое падение аналитики объясняют тем, что в ряде случаев страны будут испытывать проблемы с хранением нефти и продавать её себе в убыток. Впрочем, по базовому сценарию Citigroup цена за баррель опустится до $17.

Напомним, цены на нефть начали стремительно падать после развала сделки ОПЕК+ и на фоне эпидемии нового коронавируса. 18 марта стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель, а цена WTI упала ниже $21 впервые с февраля 2002 года.

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