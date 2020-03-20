Новосибирск, , 08:01 — REGNUM Резкий рост курса американского доллара и евро к российскому рублю вызван понятными причинами — разногласиями между членами ОПЕК. Такая несогласованность скорее выступила поводом уже назревавшего скрытого потенциального роста валюты. Данный рост имел исходными причинами экономический конфликт между США и Китаем, который выразился в «мифической» бомбе под название коронавирус, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью Новосибирского государственного университета экономики и управления Татьяна Гениберг.

Татьяна Гениберг

«На мой взгляд, все эти резкие колебания валюты — временное явление. Таких всплесков мы за последние 2 года наблюдали множество раз. Ранее их причинами были нехватка валюты для покрытия крупных долгов российских крупных компаний перед иностранными кредиторами, зачастую обозначающиеся к Новому году. Затем такими причинами стали служить санкции против России, теперь — несогласованность импортёров нефти на мировом рынке. Тем не менее, все эти волатильные изменения оказывались временными и позже стихали. Сегодня экономическая ситуация не похожа на валютный кризис, явно выраженных причин к этому нет. Скорее всего через 3−5 недель ситуация успокоится и всё вернётся на круги своя. Чтобы делать большие деньги на таких валютных скачках, нужно вкладывать большие капиталы. Поэтому с денежными накоплениями менее миллиона рублей, скорее всего, входить не стоит. Да и поздно уже покупать доллары. Покупать их нужно было 1−2 месяца назад. Сейчас уже пик экономического цикла и в дальнейшем курс будет снижаться. И вложения на пике, когда курс валюты высок, смысла не имеют».