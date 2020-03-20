Лондон, , 06:51 — REGNUM После открытия торгов на бирже ICE в Лондоне, цена на нефть Brent незначительно упала в сравнении с ценой закрытия, которая накануне составляла $28,47 за баррель.

К 04:35 мск майские фьючерсы Brent понизились на 1%, до $27,93 за баррель. На 05:05 мск снижение составляло уже только 0,35% — до $28,37 за баррель.

Майские фьючерсы WTI продолжают начатый накануне рост, достигнув уровня $26,29 к 05:10 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 19 марта мировые цены на нефть начали рост, активно восстанавливая утраченные в ходе предыдущих дней позиции.

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