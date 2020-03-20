Гонконг, Китай, , 05:50 — REGNUM Небольшим ростом котировок, после предшествующих падений, открылись в пятницу, 20 марта, торги на Гонконгской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.

При открытии утренней сессии индекс Hang Seng вырос на 438, до уровня 22 147 пунктов. Прибавка составила 2%.

Наметившийся рост Hang Seng, по мнению аналитиков, связан с желанием инвесторов покупать активы, которые были сильно обесценены во время обвалов предыдущих дней.

Подобная тенденция отмечается и на других азиатских фондовых площадках.

Как сообщало ИА REGNUM, начало торгов на Гонконгской фондовой бирже 19 марта ознаменовалось падением индекса Hang Seng на 4% к середине утренней сессии.

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