Франкфурт-на-Майне, Германия, 20 марта 2020, 04:38 — REGNUM Европейский центральный банк (ЕЦБ) сможет принять необходимые меры, чтобы смягчить последствия серьёзного потрясения в экономике, вызванные распространением коронавируса, написала глава банка Кристин Лагард в блоге на сайте регулятора.
По её словам, поддержка будет оказана путём расширения объемов покупки активов.
«Мы рассмотрим все варианты, чтобы поддержать экономику во время этого шока», — добавила она.
Накануне, напомним, в ЕЦБ сообщили готовности выкупить ценные бумаги частного и государственного сектора на сумму €750 млрд. Программа, по заявлению регулятора, будет действовать до конца 2020 года.
Читайте также: Министры финансов в странах ЕС договорились о поддержке экономики