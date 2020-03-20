Франкфурт-на-Майне, Германия, , 04:38 — REGNUM Европейский центральный банк (ЕЦБ) сможет принять необходимые меры, чтобы смягчить последствия серьёзного потрясения в экономике, вызванные распространением коронавируса, написала глава банка Кристин Лагард в блоге на сайте регулятора.

По её словам, поддержка будет оказана путём расширения объемов покупки активов.

«Мы рассмотрим все варианты, чтобы поддержать экономику во время этого шока», — добавила она.

Накануне, напомним, в ЕЦБ сообщили готовности выкупить ценные бумаги частного и государственного сектора на сумму €750 млрд. Программа, по заявлению регулятора, будет действовать до конца 2020 года.

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