Фремонт, , 03:23 — REGNUM Американская компания Tesla останавливает работу заводов во Фремонте и Нью-Йорке из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается в опубликованном 19 марта заявлении компании.

Как следует из документа, производство на заводах в штатах Калифорния и Нью-Йорк прекращается, чтобы не создавать «трудности для сотрудников, их семей и поставщиков».

Уточняется, что завод во Фремонте, собирающий электромобили, прекратит производство вечером 23 марта «что позволит надлежащим образом завершить работу». А завод в Нью-Йорке, делающий солнечные батареи, пока будет производить только те комплектующие «которые нужны для обслуживания, инфраструктуры и важнейших цепочек поставок».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта компания Tesla подтвердила, что уменьшит примерно на 75% численность рабочей смены на своём заводе во Фремонте, подчиняясь распоряжению властей округа о мерах по ограничению распространения коронавируса.

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