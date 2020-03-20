Пекин, , 02:46 — REGNUM Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC), являющаяся крупнейшим добытчиком сырой нефти и природного газа в Китае, обнаружила новое крупное месторождения, сообщает агентство Синьхуа.

Месторождение «Кэньли 6−1» найдено в Бохайском заливе, а именно в нижнем подъеме на юге Бохайского бассейна на средней глубине около 19,2 метров. Была пробурена скважина KL6−1-3 на глубину 1596 метров, которая выявила нефтяные зоны толщиной около 20 метров, сообщили в CNOOC. Скважина может производить около 1178 баррелей нефти в день.

Успешная разведка «Кэньли 6−1» продемонстрировала прорыв в освоении шельфовых месторождений в Китае, а также доказывает потенциал неогенового литологического резервуара, сообщили в компании.

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