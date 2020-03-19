Лиепая, Латвия, , 23:38 — REGNUM Одна из компаний латвийского города Лиепая из-за пандемии коронавируса начала производство защитных масок. Об этом, как пишет портал LSM, сообщила председатель правления предприятия Даце Михнёнок.

По ее словам, стоимость одной маски в условиях дефицита будет равняться одному евро плюс НДС. Она отметила, что для компании этот проект не является возможностью заработать прибыль. Его было решено начать, так как защитные маски просто пропали из продажи.

«Предприятие не может автоматизировать линию пошива масок, так как его линии настроены на производство другого медицинского трикотажа, поэтому мощность составит всего 1000 масок в день», — сказала Михнёнок.

По ее словам, защитные маски будут трёхслойными и их можно будет стирать.

Как передавало ИА REGNUM, с 17 марта по 14 апреля в Латвии из-за вспышки коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).