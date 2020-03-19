Вашингтон, , 23:11 — REGNUM Ряд секторов американской экономики получит поддержку из бюджета США, сообщил 19 марта журналистам президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Он отметил, что поддерживает покупку американским правительством акций тех компаний, которые получают помощь на фоне эпидемии COVID-19.

Трамп уточнил, о каких отраслях идёт речь: это авиация, сектор морских круизов, возможно, гостиничный бизнес и в целом малый бизнес.

Отметим, что Трамп перечислил те отрасли, которые сильно пострадали в связи с начавшейся пандемии коронавируса.

Предложение к правительству Штатов приобрести акции компаний, которым помогают из бюджета, внёс накануне, 18 марта, Лоуренс Кадлоу, глава Национального экономического совета администрации США.

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