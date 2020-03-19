Москва, , 22:23 — REGNUM По итогам февраля 2020 года Украина стала самым крупным покупателем российской свинины, сообщает 19 марта «Интерфакс» со ссылкой на данные Центра агроаналитики российского Министерства сельского хозяйства.

В частности, за февраль текущего года на Украину было поставлено 2,7 тыс. тонн свинины на общую сумму $4,5 млн.

При этом отмечено, что за тот же период 2019 года Украина закупила в России 1,7 тыс. тонн свинины.

Таким образом, Украина обогнала Вьетнам и Гонконг, закупившие российскую свинину на сумму $4,18 млн $3,2 млн соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, разрушение социально-экономической сферы Украины, резко ускорившееся после нацистского переворота 2014 года, привело к тому, что Украина официально признана самой бедной страной в Европе.

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