Лондон, , 22:10 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают активно расти в ходе торгов 19 марта, обе основные марки возвращают позиции, утраченные за несколько сессий падения.

К настоящему моменту майские фьючерсы Brent выросли в цене на $3,74 (15,03%), до $28,62 за баррель. Чуть ранее марка уже добралась до отметки $29,28 за баррель.

Майские фьючерсы WTI выросли в цене на $5,27 (25,30%), до $26,10 за баррель, при этом в ходе торгов марка поднималась до $28,14 за баррель.

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