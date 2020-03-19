Душанбе, , 22:09 — REGNUM За январь-февраль 2020 года в Таджикистане, с учётом остатка на начало года в 16,6 млн долл., сумма выплат пенсий и пособий составила 34,6 млн долл. Об этом сообщает «Авеста».

В Агентстве по статистике при президенте Таджикистана отмечают, что на начало марта 2020 года количество пенсионеров в стране составило 715 тысяч 843 человека.

При этом, по данным министерства финансов страны, в государственном бюджете на 2020 год на соцстрахование и соцзащиту планируется выделить более 401 млн долл., что в сравнении с показателем за 2019 год на 6,4% больше.

Отмечается, что в общем объёме расходной части бюджета страны на финансирование данной отрасли отводится 14,8%.