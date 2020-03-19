Душанбе, , 22:00 — REGNUM С 1 января 2020 года власти Таджикистана снизили объёмы продажи электроэнергии в соседние страны в 2,1 раза. Об этом сообщает «Авеста», со ссылкой на профильные ведомства энергетического сектора страны.

За период январь-февраль 2020 года правительство страны выручило от экспорта электроэнергии соседям 3 млн 719,8 тыс. долл, что на 52,6% или 4,1 млн долл. меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

При этом в ведомстве отказываются раскрыть информацию об объёме экспортированной в Афганистан и Узбекистан электроэнергии.

За 2019 год Таджикистан продал соседним государствам электроэнергии на общую сумму порядка 91,3 млн долл.

В частности, в Афганистан и Узбекистан получили 1 млрд 458,2 млн кВт•ч и 1 млрд 425,1 млн кВт•ч электроэнергии на сумму 60,6 млн долл. и 28,5 млн долл. соответственно. При этом Узбекистан покупал таджикистанскую электроэнергию по цене 2 цента за один киловатт.

По информации руководства главного энергетического холдинга Таджикистана «Барки точик», власти страны планируют увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан в 2020 году до 1 млрд 588 млн кВт•ч. электроэнергии, что в сравнении с 2019 годом больше на 30 млн кВт•ч. Что касается поставок электроэнергии в Узбекистан, переговоры планируется начать уже в апреле 2020 года.