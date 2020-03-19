Лондон, , 20:56 — REGNUM Мировые цены на нефть показывают уверенный рост в ходе торгов 19 марта, Brent выросла на 14%, а WTI — на 24% по отношению к прошлому закрытию.

К настоящему моменту майские фьючерсы Brent выросли в цене на $3,56 (14,31%), до $28,44 за баррель. Апрельские фьючерсы WTI подорожали на $5,02 (24,10%), до $25,85 за баррель.

Отметим, торги 18 марта закончились для Brent на отметке $24,88 за баррель, WTI закрыла прошлую сессию на $20,83 за баррель.

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