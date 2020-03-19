Вашингтон, , 20:40 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа намерена оказать давление на Россию и Саудовскую Аравию, чтобы страны сократили добычу нефти, 19 марта сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, администрация Трампа намерена воздействовать на саудитов через Госдепартамент и через Совет национальной безопасности. В качестве мер давления на Россию рассматриваются новые санкции.

«Нефтяная война» из-за разногласий Саудовской Аравии и России по сделке ОПЕК+ ранее привела к падению нефтяных цен до многолетних минимумов.

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