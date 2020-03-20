Тегеран, , 07:48 — REGNUM 19 марта первый вице-президент страны Эсхак Джахангири заявил, что национализация нефтяной промышленности Ирана в 1951 году открыла новую главу в развитии страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем сообщении в твиттере Джахангири отметил, что движение в сторону национализации нефтяной промышленности открыло новую страницу в книге «антигегемонистских движений» в регионе. «Этот шаг также оказал положительное влияние на национальную экономику страны, укрепил демократию в Иране и доказал правоту Ирана в международных кругах», — подчеркнул вице-президент.

«Однако власти США наложили санкции на Исламскую Республику, считая, что страна не сможет выйти из кризиса. Могу с полной уверенностью заявить, что их планы опять провалились», — сообщил Джахангири.

Напомним, что 20 марта 1951 года иранские депутаты проголосовали за законопроект, представленный тогдашним премьер-министром страны Мохаммедом Мосаддыком о национализации иранской нефтяной промышленности. Национализация иранской нефтяной промышленности была многообещающим началом отказа от зависимости государства от западных стран.