Киев, , 19:35 — REGNUM Украина официально начинает сезон закачки газа в подземные хранилища, сообщила 19 марта госкомпания «Укртрансгаз».

Согласно источнику, в два хранилища уже закачали 53 млн кубометра газа, остальные готовятся к в выводу в нейтральный период — там будут проводить регламентные и ремонтные работы перед началом закачки.

«Укртрансгаз» отмечает, что Украина вышла из зимы с очень высокими запасами газа — 15,9 млрд кубометров газа, из которых 1,6 млрд кубометров принадлежат международным трейдерам и находятся в хранилищах в режиме таможенного склада.

ИА REGNUM напоминает, что после госпереворота-2014 Украина несколько лет входила с запасами газа меньше, чем есть в хранилищах сейчас. В прошлом году Украина накопила беспрецедентно высокие запасы топлива, готовясь к возможному прекращению транзита российского газа, а низким темпам расхода газа способствовала очень теплая зима.