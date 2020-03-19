Сараево, , 19:31 — REGNUM В одном из энтитетов Боснии и Герцеговины — федерации БиГ 19 марта правительством принято решение об отсрочке на 90 дней платежей по кредитам физических лиц. Эти меры были приняты с целью снижения негативного эффекта от коронавируса.

Премьер-министр Федерации Боснии и Герцеговины Фадил Новалич провел утром в Сараево встречу с представителями банков, работающих в этой части Боснии и Герцеговины, федерацией работодателей и банковским агентством ФБиГ, сообщает агентство Fena.

На совещании был сделан вывод о том, что банковский сектор федерации является ликвидным и функционирует без каких-либо проблем, и что выплаты по кредитам для физических и юридических лиц будут отложены в ближайшие три месяца.