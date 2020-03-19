Лондон, , 18:54 — REGNUM Банк Англии по итогам внеочередного заседания 19 марта принял решение о снижении базовой процентной ставки на 0,15 процентного пункта — до 0,10% годовых. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Следует отметить, что это уже второе внеочередное заседание Банка Англии. 11 марта регулятор понизил ключевую ставку на 0,50 процентного пункта — до 0,25%.

Кроме этого, банком принято решение об увеличении объёма выкупа активов с рынка с 435 млрд до 645 млрд фунтов.