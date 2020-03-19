Киев, , 18:48 — REGNUM На Украине Нацбанк и правительство резко заметались, как будто завтра уже дефолт, заявил 19 марта украинский экономист Александр Гончаров, комментируя последние события в стране.

Эксперт отметил, что глава отдела рынков «J.P.Morgan International» Дэвид Стаббс «весточку прислал», заявив, что в ближайшее время мир может ожидать серия объявленных дефолтов со стороны ряда государств; и только через 2−4 года снова в этих странах-банкротах международные финансовые организации будут готовы видеть партнеров.

Гончаров отмечает, что дефолт станет колоссальной проблемой для украинских налогоплательщиков, «от имени которых финансовые власти назанимали десятки миллиардов, и теперь эти огромные суммы с процентами всё равно придется отдавать кредиторам».

«Причем, сейчас правительство, пытаясь найти средства для погашения украинских гособлигации и кредитов МВФ, традиционно пойдет на самые непопулярные шаги во внутренней политике… У нас уже традиционно власти бьют по кошелькам налогоплательщиков сразу из всех орудий. Плюс сейчас выстрелит инфляция, т.к. немалая часть потребительской корзины покупается за рубежом», — заявил Гончаров, отметив, что Украине придется быстро привыкать жить значительно хуже и в еще более жестких условиях.

ИА REGNUM напоминает, что для Украины нынешний год является одним из пиковых в плане погашения внешнего долга. Ситуация усугубляется тем, что до мая Киеву надо погасить транш размером 5,4 млрд долларов, а золотовалютные резервы страны стремительно тают в условиях финансового кризиса.