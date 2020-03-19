Нью-Йорк, США, , 18:45 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch понизило свой прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году с 2,5% до 1,3% на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в распространённом 19 марта пресс-релизе агентства.

Согласно обновлённому прогнозу, рост ВВП Китая замедлится до 3,7% после 6,1% в 2019 году, рост экономики США составит 1% после 2% в минувшем году. Рост ВВП Италии, где ситуация с коронавирусом приобрела внушительные масштабы, может замедлиться до 2%.

Напомним, ранее Fitch также понизило свой прогноз по росту российской экономики в 2020 году с прежних 2% до 1%.

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