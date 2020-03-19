Бишкек, , 18:13 — REGNUM Правительство Киргизии выделило 30 млн сомов (31,7 млн рублей) на выплату надбавок к зарплате медицинским работникам. Об этом на заседании республиканского парламента заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, передают киргизстанские СМИ.

По словам высокопоставленного чиновника, из-за объявленной пандемии коронавирусной инфекции медикам приходится работать гораздо больше обычного и в более сложных условиях.

При этом глава правительства отметил, что зарплаты медиков составляют лишь около 8 тысяч сомов (8,4 тысячи рублей), а потому нужно обеспечить им достойную доплату за их тяжелый труд.

«Наша судьба в руках медиков. Нужно быть благодарными им», — подытожил Абылгазиев.

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