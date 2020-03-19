Вильнюс, , 17:29 — REGNUM Производители свинины в Литве подняли цены на свою продукцию, однако отрицают, что это связано с всеобщим карантином из-за коронавируса нового типа, пишет сегодня, 19 марта, литовский портал 15min.lt. Жители фиксируют увеличение цен сразу 2−3 евро, а торговые сети отмечают, что в целом за год, включая последнюю неделю, цены на свинину увеличились на 15−40%, в зависимости от торговой сети.

Тем временем сами производители отрицают, что воспользовались ситуацией, вызванной карантином из-за коронавируса, а просто реагируют на повышение спроса на свою продукцию.

Ранее власти Литвы уже предупреждали предпринимателей, что в случае неконтролируемого повышения цен на рынке готовы заморозить цены и ввести прямое регулирование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве в настоящий момент диагностировано 36 случаев коронавируса.