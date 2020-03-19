Эр-Рияд, , 17:02 — REGNUM Высокий уровень экспорта саудовской нефти будет сохранён в течение двух ближайших месяцев, сообщили 19 марта в Saudi Aramco.

Высокий уровень экспорта будет сохраняться за счёт того, что саудиты снизят загрузки внутренней переработки. Таким образом удастся сохранить «потенциал компании по экспорту сырья на рынки».

Напомним, Саудовская Аравия решила перераспределить объём добываемой нефти в пользу внешней торговли. Она намерена нарастить нефтяной экспорт ежедневно до десяти миллионов баррелей и выше.

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